教士隊先發投手達比修有。（美聯社）

大都會王牌投手狄葛朗（Jacob deGrom）傷癒回歸之後再度繳出好投，8日他對勇士5.2局失2分，飆出12次三振，助隊以5比2獲勝，也是他本季首個勝投。這是狄葛朗生涯第200場比賽，他累積1523次奪三振，超越達比修有原先在大聯盟保持的200場1517次奪三振紀錄。

狄葛朗前5局投出「完全比賽」的氣勢，勇士沒有任何打者能夠上壘。第6局開始狄葛朗又連K兩人，但這時他對阿崔安札（Ehire Adrianza）投出四壞保送，接著史旺森（Dansby Swanson）逮住機會轟出一發兩分全壘打，狄葛朗提前退場，用掉76球。依照往常的情況，狄葛朗總是缺乏隊友火力支援，失掉兩分就很可能會輸球了。這回大都會全場10支安打，藉著阿隆索（Pete Alonso）、坎納（Mark Canha）的二壘打已經在第3局打下4分，護送狄葛朗順利收下首勝。

No pitcher has had more strikeouts in their first 200 games pitched than Jacob deGrom. 👏



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達比修雖然沒有狄葛朗那麼厲害，但是只論三振功力，號稱會投「10個球種」的達比修可能還在狄葛朗之上。達比修生涯至今保持「每9局10.9次奪三振」在大聯盟先發投手是史上第3，狄葛朗10.7次正好排在他後面。目前僅有兩位投手達到11次：水手左投羅比雷（Robbie Ray）、紅襪左投賽爾（Chris Sale）。

狄葛朗本季只投了兩場比賽，自責分率2.53。達比修同日在教士隊出戰道奇，本季10勝4負、自責分率3.30，生涯1718次奪三振。