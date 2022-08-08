距外媒報導，傳出菲律賓政府已開始研擬一旦台海爆發戰爭，能及時撤離14萬菲國移工與僑民的撤僑計畫，對此民進黨前立委郭正亮指出，事實上移工要到情況相當危險時才會撤離。但比起移工，外資恐更容易撤走。他提到外資投資都會評估未來五年局勢發展，他除質疑，依現有局勢發展下去「未來五年人家還會來投資嗎？」也直言，政府應立即想到的問題是這類的！

美國國務卿布林肯6日和新上任的菲國總統小馬可仕會談，兩人談及美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，造成台海緊張一事，小馬可仕認為，裴洛西訪台不會讓區域局勢更加惡化。但有外媒引述馬尼拉經濟文化辦事處的說法，菲國似乎已開始研擬撤僑計畫，確保一旦台海戰爭開打，能及時撤離14萬名在台移工和僑民。

郭正亮昨（7日）在政論節目《少康戰情室》首先質疑，若連菲律賓都已經想到要撤僑，「那你認為台灣的地緣政治風險會提升多少？未來五年人家還會來投資嗎？」他指出，大型投資都會評估未來五年局勢發展，有些廠商可能因評估未來局勢不穩而撤資。也直言，政府應立即想到的問題是這一類的，因相對於移工，外資更容易走掉，「移工事實上要到相當危險的情況才會走掉」。