近日台海局勢緊張，解放軍連日以實彈軍演「包圍」台灣，甚至有區域距離台灣相當接近，讓不少漁民擔心被波及，不敢出海進行捕撈。今日則傳出。國軍將在明（9）日進行反登陸的射擊演習，區域與解放軍的軍演範圍甚至有小部分重疊，被認為是「反制」的一種手段，但此演習是年度訓練，早在7月時就已進行公布，不必過度解讀。

解放軍近日繞台實彈軍演，我軍的移動、進駐等也格外引人注意，其中屏東海灘有軍隊進駐，恆春機場也被發現有直升機降落，都引起各界關注。最新消息則傳出，解放軍的軍演暫告一段落後，國軍將進行實彈射擊演習，被部分媒體解讀是針對解放軍的一種反制活動。

不過該演習僅是正常的年度訓練，每年暑假軍方都會在車城、枋山一帶進行「天雷操演」，今年的操演也早在7月22日就發函給各單位，指出陸軍將在楓港地區進行實彈射擊，時間從8月9日開始至8月12日才結束，提醒船隻、航空器等避開該處海、空域管制範圍，以策安全。

國防部發言人孫立方少將日前也說，國防部目前無管制官兵休假及夜間外散宿，所有演訓也依照年度計畫正常執行。