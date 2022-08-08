大陸23歲新生代戲劇女神趙露思，出道時便憑著甜美臉蛋、清新氣質與自然不做作的性格，受到大批粉絲喜愛，近日更在夯劇《星漢燦爛》搭配帥氣小生吳磊，使人氣不斷攀升，也讓不少人開始好奇她家中的成員，是否與她一樣擁有高顏值。近日，便有網友挖出她過去曾分享過的父女照片，爸爸帥氣又年輕的外表，令許多人看傻了眼。

趙露思隨著人氣不斷暴漲，也越來越多人對於她的家庭感到好奇，而過去她也曾大方在網路上公開過爸爸的長相，更表示因爸爸看起來太過年輕，讓他們走在街上時，曾被不少人誤以為是情侶的趣事。而照片中，只見趙露思的爸爸不僅擁有一雙帥氣的單眼皮，高挺的鼻梁與精緻的五官與趙露思十分相像，加上新潮的打扮，絲毫看不出年紀，更有不少人認為她爸爸像極了韓星李政宰。

而趙露思先前上節目時也透露，私底下與父母的感情非常好，有次在節目上臨時call out給父親並詢問父親正在做什麼時，父親不假思索地便回答「打麻將」令眾人哈哈大笑，趙露思聽到後還要父親邀請大家到成都玩，他也爽快答應並承諾會招待大家，可見父女倆的好感情。另外，趙露思也曾曝光過父親年輕時的照片與父親的生日宴，同樣高顏值的媽媽也因此曝光，讓不少人看了紛紛留言「一家都是高顏值」、「爸爸好帥啊」、「爸爸根本可以出道了」、「羨慕這樣的家庭」、「喜歡他們一家」。

趙露思曾公開與老爸的合影。（圖／微博@趙露思）