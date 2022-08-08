林陳阿嬤經王芳英醫師採用中空骨鬆釘來治療，配合微創手術及高濃稠骨泥，強化椎體及固定因骨質疏鬆的腰椎，術後很快就恢復。（大甲李綜合醫院提供）

95歲高齡的林陳阿嬤於今年於3月間，家屬發現她舉步困難，陪伴到大甲李綜合醫院接受治療，經王芳英副院長診斷罹患嚴重第腰椎3至4椎間盤突出症，以X光發現除外觀變形移位外，已有明顯骨刺形成。經採用中空骨鬆釘來治療，配合微創手術及高濃稠骨泥，強化椎體及固定因骨質疏鬆的腰椎，第2天便可下床行走復健。

王芳英醫師指出，以超高齡阿嬤狀況，合併嚴重骨質疏鬆，在腰椎第3-4節腰椎椎間板融合手術時，固定並矯正已變形滑脫腰椎更為困難；所以採用中空骨鬆釘來治療，配合微創手術及高濃稠骨泥，強化椎體及固定因骨質疏鬆的腰椎。

林陳阿嬤的女兒說，她媽媽已是第二度手術，經由王醫師的醫治得以恢復正常生活水平。她媽媽4年前因雙腿膝關節退化嚴重疼痛無法站立，當年已90高齡，經王醫師施行一次性雙膝人工關節置換手術，才得以恢復健康行走功能。

李芳英表示，超高齡者因健康或多重慢性疾患，在手術、麻醉及術後恢復上極為不易，臨床上大部分醫師，因技術風險考量，無法突破年齡限制，無法或拒絕為超高齡者施行手術；他多次為超高齡長備治癒陳年隱疾。

王芳英提醒，保養膝蓋要從年輕做起，注意飲食均衡留意鈣質與蛋白質的營養攝取，並且要適度運動，保持正確姿勢，膝蓋應有充足休息不過度使用，體重過重將增加膝蓋負擔加速耗損。