本周MSCI將公布季度調整，雖然季度調整的幅度會較半年度來的小，但目前市場多認為台股權重可能受到小幅調降。除此之外，還有美國晶片法案簽署、美國CPI數據等，亦將牽動市場投資情緒，且美國將公布生產者物價指數(PPI)、首次申請失業救濟金人數等，這些經濟數據反映景氣走勢以及資金緊縮對市場的影響，宜持續觀察。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，目前對台股最有利的為美股領軍反彈利多，且這波全球彈升格局中，以台股的彈幅較為落後，未來有機會持續跟進，惟目前進入法說會高峰，不少公司開始釋出庫存調整等訊息，使得台股反彈力道受到影響。另外，外資對於台股賣超雖然趨緩，然整體態勢仍站在賣方，今年來累計賣超金額持續改寫歷史新高，且聯準會收緊資金方向未變，下半年外資對台股的態度仍需持續留意。

廖炳焜表示，隨著近期指數回穩，台股本益比也略有回升，然目前台股本益比僅11倍，仍明顯低於5年平均的15.62倍，顯見台股仍超跌，建議投資人逢低分批布局。在選股上，不妨聚焦汽車及EV相關股、電機機械、利基化工、網通、5G、WIFI6、低軌衛星、銀行股等族群，且採取電子、金融、傳產均衡布局策略。

在通膨方面，永豐投顧分析，近期由於貨櫃及油價等原物料價格下降，市場已逐漸形成共識即通膨已於6月見頂，8/10美國將公布7月CPI，若真的數據優於預期，則在通膨壓力緩解下，市場對於升息步伐會將較原先來的鴿派，加上8月並無FOMC會議召開，市場干擾減少，美股可望有所表現，可望帶動國際股市短多行情。