以腳踏車上架著72支手機抓寶而紅遍海內外的「寶可夢阿伯」陳三元，半年前突中風，一度無法正常說話、行走，所幸經治療後，身體逐漸恢復，雖然講話沒有以前宏亮，玩寶可夢的手機也因半年未開機，部分電池損壞，只剩下25支，但73歲的陳三元看得很開，認為有多少就玩多少，未來會持續復健。

據《三立新聞網》報導，73歲的寶可夢阿伯陳三元，半年前中風後，一度無法正常說話、行走，經治療後身體恢復得不錯，但說話的聲音沒有以前宏亮，手腳也沒有過去靈活，玩寶可夢的手機也從原本的72支銳減剩25支，陳三元說，部分手機因為半年沒開機，電池損壞導致無法使用，他樂觀地說「沒關係，有多少就玩多少」，並強調未來會積極復健。

另外在臉書社團《爆系公社寶可夢討論區》，一名女網友稱近日在路上遇到「寶可夢阿伯」，手裡只拿一支手機，阿伯跟她說自己身體變得很不好，講話也變得比較慢，現在騎腳踏車外出主要是運動，若在路上遇到他跟他聊寶可夢，他還是會很開心。

貼文底下其他網友也留言，「阿伯要好好照顧身體唷」、「祝福阿伯身體健康，繼續快樂抓寶」、「希望再看到阿伯在路上抓寶的樣子，祝早日康復」、「阿北要趕快好起來，期待下次寶可夢盛會相見」。