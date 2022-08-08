先前才傳出目前還有10名上季效力湖人的球員還沒找到新工作，如今終於有人率先傳來了好消息！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞8日爆料，貝茲摩將跟國王簽下1年合約，這是他生涯第2次效力國王，前次出現在2020年，但當時他只打了25場就告離隊。
2012年參加選秀並未獲選的貝茲摩，生涯待過勇士、湖人、老鷹、拓荒者、國王等隊，雖然他分別在2012-13年、2013-14年與2020-21年球季穿上勇士球衣，詭異的是這3個球季勇士都沒法奪冠，上季待在湖人也只拿到場均3.4分、1.8籃板。
如今僅以1年合約加盟國王，貝茲摩將跟哈里生巴恩斯、胡爾特、蒙克、泰瑞斯戴維斯競爭上場時間或空間，看來並非相當樂觀，反正國王身處下季競爭激烈的西區戰場，恐怕也很難突圍而出闖進季後賽，貝茲摩的這份工作也不知道能撐多久。
在貝茲摩找到新工作之後，湖人的「棄將」還有安森尼、霍華、隆多、艾林頓、布雷德利、奧古斯丁、阿里查、達倫柯林生與艾塞亞湯瑪斯等人還處失業狀態，其中安森尼與霍華遲遲沒有球隊想要，確實讓外界感到有點意外，只能說他們身價跌了不少。
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