健策(3653)上半年每股盈餘達9.18元，為歷年同期新高，受大陸廠區疫情封控停工及部分客戶庫存調整，健策7月合併營收9.19億元，月減16.3%，由於PC於第3季到第4季處於新舊產品線交替，且客戶庫存調整未止，健策謹慎看待下半年，健策表示，第3季能否比第2季好有待觀察。

健策去年順利拿下美系半導體大廠均熱片訂單，並於今年第1季開始大量出貨，受惠於四大主力產品均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM及導線架需求強勁，健策今年上半年業績表現亮眼，第2季合併營收為28.5億元，季增13.43%，為單季歷史新高，營業毛利為10.63億元，季增36.59%，單季合併毛利率為37.31%，季增7.99個百分點，營業淨利為7.48億元，季增53.07%，稅後盈餘為6.53億元，季增41.92%，單季每股盈餘為5.38元；累計上半年營業毛利為18.42億元，年增52.89%，合併毛利率為34.35%，年增4.4個百分點，合併營業淨利為12.36億元，年增76.11%，營業淨利率為23.06%，年增5.6個百分點，稅後盈餘為11.13億元，年增1.34倍，為歷年同期新高，每股盈餘為9.18元。

由於大陸持續執行清零政策，健策大陸廠區在7月封控停工，且部分客戶進行庫存調整，健策7月合併營收9.19億元，月減16.3%，年增17.36%，累計前7月合併營收為62.82億元，年增30.71%。

展望下半年，通膨升息衝擊終端市場消費，且過去兩年需求強勁的PC及NB因疫情趨緩銷售大幅衰退，PC/NB品牌大廠面臨高庫存待去化縮減訂單，致使Intel及AMD展望不佳，亦讓健策謹慎看待下半年。

健策表示，目前車用散熱產品需求穩定，可望持續成長，但部分產品線客戶進行庫存調整，且桌機新舊產品線在第3季及第4季交替，第3季能不能比第2季好有待觀察，目前外在雜音很多很難預測，不過整體而言還好。