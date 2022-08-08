新疆美女佟麗婭（丫丫）與大陸導演兼演員陳思誠在2021年5月20日、諧音「我愛你」宣布離婚，7年婚姻正式畫下句點，儘管兩人無緣再當夫妻，但仍維持友好關係，就連佟麗婭今（8日）過39歲生日，陳思誠也準時為前妻慶生，他曬出佟麗婭和兒子的背影照，大方祝福前妻：「生日快樂，幸福永遠」。

「新疆第一美」佟麗婭與陳思誠離婚後沒交惡，雙方仍維持友好關係，就連佟麗婭過生日，陳思誠也準時為前妻慶生，今凌晨12點一到，就在微博發文：「朵朵媽，生日快樂，幸福永遠」，並曬出佟麗婭和兒子觀賞海洋生物的照片，不過截至發稿前，佟麗婭尚未對外回應。

陳思誠微博全文。（圖／取材自陳思誠微博）

陳思誠大方為佟麗婭慶生，引發網正反兩面討論：「挺好，喜歡這種離了也各自安好，關係融洽的」、「你的文字讓我心疼」、「沒了愛情，親情還在」、「生日祝福讓我看不懂了」、「不理解但震驚」。

陳思誠不只為佟麗婭慶生，他去年還大方以導演身分，出席佟麗婭主演的《革命者》宣傳活動，陳思誠大讚電影讓他留下深刻印象，還誇卡司陣容堅強：「包括李易峰、丫丫 （佟麗婭），都出乎我意料的好」，佟麗婭與陳思誠離婚後關係仍融洽，堪稱是分手典範。