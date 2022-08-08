百萬YouTuber「見習網美小吳」，以搞笑、真誠、逗趣的風格為主，影片中以誇張反應引人大笑，甚至扮女裝來逗樂觀眾，頻道訂閲人數高達111萬。最新的影片中，「見習網美小吳」團隊到陽明山包棟住宿，在房中玩遊戲時對待房内設施較爲粗暴，有網友認爲在房間中翻箱倒櫃過分粗魯，引發熱議。

小吳團隊在5日最新影片中前往陽明山包棟住宿，並在屋内玩「烤肉食材躲貓貓」遊戲，遊戲規則是分為兩隊在房間内進行搜尋，尋找藏在不同地方的字卡，只有獲得相應的字卡才可以在之後的烤肉環節中使用字卡上的食材。因爲遊戲有時間限制，兩個隊伍都充滿幹勁爭分奪秒，動作幅度較大，使用房内設施也比較大意。

網友指出，小吳團隊在從門框上撕下字卡的時候，可以看到使用的不是紙膠帶而是一般膠帶，用力撕下膠帶容易造成門框的表面損壞。另外還有在取出紗窗中的字卡時，也是直接扯紗窗，網友看完直呼「去住包棟不要學小吳團隊欸」、「蠻粗魯」。

但也有網友持不同的看法，「影片最後有復原」、「有錢賠又沒差」、「或許有跟民宿事先溝通」。目前，小吳還沒對此事做出回應。