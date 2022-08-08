警方帶回鬥毆滋事者回派出所調查。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區AP酒店8日凌晨3時許發生酒客鬥毆，一邊19人消費完要走出大門，一邊3人則在門口與泊車小弟爭執，出門的詹姓酒客與在門口曾姓酒客互起口角，進而大打出手，警方在現場見有人拿出柴刀，對空連開7槍制止爭端，一干人皆全帶回警局偵訊。

台南市中西區最近不平靜，4日忠義路一家酒店才發生鬥毆，一名酒店經紀人遭林姓酒客嗆聲，怒毆對方，還拿起路邊的交通錐器材當武器，遭警逮獲送辦。

無獨有偶，8日凌晨3時，警方在AP酒店門口盤查1名酒客，遭盤查者的28歲曾姓友人不爽，順手將門口泊車檯上的東西掃落地面，引起另一群正要走出大門的19人側目。

曾男一方只有3人，卻仗著酒意朝對方嗆聲，另一方19人中的25歲詹姓男子回嗆，兩派遂大打出手。

當時現場只有3名警力，突然發生大亂鬥令警方錯愕，1名年輕警員見1名酒客已從車內拿出柴刀，準備滋事，擔心事態擴大，當下拔槍連續對空鳴槍7槍，制止雙方進一步衝突，並將兩方共22人帶回警局。

警方將雙方人馬帶到派出所時，詹男一方還找來友人到派出所門口叫囂挑釁，警方擔心衝突再起，急忙上前驅趕。

警方扣獲打架酒客的柴刀，強調警員使用槍械時機正確，全案將依妨害秩序、恐嚇、傷害等罪嫌來從重偵辦。

據了解，開槍的20多歲警員，父親是台南市赫赫有名的刑警，正在台南市警3分局擔任分隊長，偵辦過多起社會矚目大案件，同在警界的兒子這次參與鬥毆事件，在第一波警力薄弱時機警開槍，同事都稱有乃父之風。

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