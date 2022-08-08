青農胡志宏返鄉從農，在清水區農會與市府輔導下，不斷努力學習創新，一路堅持友善農業理念，成為全國農業典範。 (台中市政府提供)

「只要努力，就能締造一片天！」中華民國農會日前舉辦「關鍵報告-全國農業創新菁英選拔大賽」，由16位來自全國各縣市農會選拔推派的菁英參與，中市農業局配合政策推動新世代農業發展，由清水區農會所輔導的青農胡志宏，以「農來找樂子」為主題，分享創新經營管理故事，透過品牌故事串聯產品形象與價值定位，提升產值也帶動地方發展，勇奪季軍成績出色。

農業局表示，農友胡志宏從建築科系畢業，在外求職經過一段時間嘗試與歷練後，為了一圓田園夢與太太回鄉務農，積極吸收新知精進技術，看到多數農民的銷售弱勢，發現怎麼賣才是突破的關鍵，於是建立以紫色為主題的農產品牌-樂紫，從色彩選擇作物，帶給消費者對農業品的全新視覺感受，依目標市場生產客製產品，並結合在地青農開發食農體驗遊程，為台灣農業注入新思維。

農業局強調，青農胡志宏自101年返鄉從農，在清水區農會與市府輔導下，不斷努力學習創新，一路堅持友善農業理念，10年磨一劍成為全國農業典範，市府也將持續與各級農會合作共同輔導青年返鄉從農，扶植農業中堅人才。