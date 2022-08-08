美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧大陸反對強勢訪台，引發大陸一連串的反制行動，除了在台海周邊舉行實彈軍演，還對多項台灣農漁產品進行制裁，導致外國企業擔憂台海緊張局勢，考慮撤出台灣，長期以來恐削弱台灣的競爭力，外界關心美國能否幫助台灣經濟擺脫此危機，但從實際狀況去觀察，卻顯得相對悲觀。

政治新聞網站Politico於4日報導，美國的立法管道中有多項舉措，企圖加強台灣的軍事防禦能力，包括民主黨參議員Bob Menendez推動的2022台灣政策法案及眾議員Ami Bera的台灣和平與穩定法案，但目前並沒有類似的行動能幫助台灣經濟，抵禦來自大陸的制裁與外國企業的信心潰散。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，美國與台灣的雙邊貿易協定（Bilateral Trade Agreement，BTA）將消除一些混亂的經濟狀況，甚至為日本、澳洲等盟友提供模板，「但我們現在遇到的問題是，左翼或右翼都對貿易協定沒有興趣，因為這不只是台灣問題，更是貿易問題。」

台灣美國商會是由540家跨國企業所組成的無黨派非營利組織，上周在裴洛西訪台之際，持續呼籲更積極的議程，透過各式公私部門的倡議來加速經濟合作，以期最終促成雙邊貿易協定。

台海局勢在近期快速升級，讓企業在台灣的地緣政治風險升高，使得許多跨國企業相當焦慮，韓儒伯坦言，「台灣位在全球供應鏈的中心，目前企業最高管理層的焦慮程度，已經達到我的生涯新高，這種焦慮的催化劑是來自大陸永遠存在的威脅。」