藝人孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐，2018年在美國就讀高中時，因疑似涉及恐攻一度遭到當地檢方逮捕，關押238天後才回到台灣，事後卻遭士林地檢署起訴指控非法製造手槍未遂，歷經二審後法院判定公訴不受理，而孫安佐得知自己無罪後，除了在6日發布YouTube影片，猛酸台灣檢察官應該要加強英文外，還在7日深夜於IG限時動態上透露「對政府的失望」。

孫安佐獲判無罪後，他先是在IG上PO出一張持槍的照片，表示「我個人覺得很多事只能靠自己，近期看到我們的政府面對中共的態度，老實說我真的很失望，對方都已經跑來你家門口前嗆聲，甚至朝你開槍（射飛彈），結果你只希望外來國家來幫忙抵制，甚至連防空警報都沒有，請問台灣人什麼時候變塑膠了啦。我們可以不挑釁，但不代表我們好欺負，於是我希望可以帶動大家，做好真正的全民國防！！」之後孫安佐也開直播說明自己的想法，希望可以透過自身力量帶動全民國防，在網路上引發熱議。

接著，孫安佐趁著話題熱潮，7日晚間又在IG的限時動態上開放網友詢問相關問題，而當他被網友問到「怎麼看待台灣現在政府的作為」時，孫安佐回應「其他部份我不好說什麼，但政府面對中共的態度讓我不是很滿意，我們可以不挑釁，但不代表我們可以受人欺負」；至於「有想過從軍嗎？」孫安佐則表示，自己會想要當義務役，學習軍隊中的紀律與服從，但他也認為在軍中若「指揮系統 」沒有下指令，即使自己加入最強的部隊，也只能待機而無法有改變任何事情，因此他想透過自我訓練來實現全民國防。接下來他也會開始拍攝有關槍枝相關的主題，解開大眾對於槍枝的誤解。

事實上，孫安佐日前被法官判定無罪後，孫鵬與狄鶯5日上午便前往龍山寺還願，並公開媒體面前放閃接吻慶祝兒子無罪。狄鶯接受《ETtoday星光雲》採訪時，曾表示對於兒子的一切行為她都不干涉，因為她認為兒子聰明又善良，知道什麼該做什麼不該做，而且他拿的都是從小就收藏的玩具槍，不可能到外面掃射，只是有他自己的想法。