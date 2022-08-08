今天是父親節，副總統賴清德今天表示，為了替家長們分擔養兒育女的壓力，政府全力推動「0到6歲國家跟你一起養」政策，逐步實現加福利、增權益、減負擔等各項政策。讓大家都可以「放心生、安心養」。

賴清德今天在臉書向爸爸們說聲「辛苦了，謝謝你們無私地為家庭奉獻付出」。他說，為了替偉大的家長們，分擔養兒育女的壓力，自蔡英文總統上任後，我們全力推動「0到6歲國家跟你一起養」政策，逐步實現加福利、增權益、減負擔等各項政策。

賴清德指出，有6歲以下孩子的家庭，8月「育兒津貼加倍、平價托育增加」新制已經上路，真正替家長減少經濟負擔；想要生養下一代的家庭，政府也提升「不孕症」補助至10萬元，幫助更多的爸爸媽媽們圓夢，讓大家都可以放心生、安心養。

他說，成家、生養、育兒，從來不是件容易的事情，鼓勵爸爸們多多利用「陪產檢假、陪產假、育嬰假」的權利，一同參與孩子的成長。

除了傳達政府對家長們對支持，他也要提醒大家，記得在這個專屬爸爸的節日送上祝福，無論是一句短訊、一張卡片或一個擁抱，相信溫暖的心意，就是最好的父親節禮物。「祝全天下的『爸』氣隊友們，父親節快樂！」