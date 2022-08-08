新竹市建功一路、建中路口8日清晨發生一起拖板車與公車及自小客車的3車相撞車禍意外，造成拖板車上的鋼筋散落馬路。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市建功一路、建中路口8日清晨發生一起拖板車與公車及自小客車的3車相撞車禍意外，由拖板車載滿鋼筋鐵條，意外發生時散落馬路，公車則是側邊半毀，另還波及停放路邊的多台機車，現場一片狼藉，同時造成包括公車內乘客等6人受傷，所幸6人生命徵象正常、意識清楚，車禍發生原因尚由警方調查中。

據初步了解，今天清晨6點40分左右，載滿鋼筋鐵條的拖板車行經新竹市建功一路、建中路口時，疑因該路口的號誌燈斷電沒有紅綠燈，導致拖板車與同時行經路口的1輛市區公車及1輛休旅車先後發生擦撞。

車輛撞擊後，拖板車上的鋼筋散落馬路、公車則是失控往前方路邊擦撞多輛停放路邊的機車，並造成公車右半邊半毀，拖板車司機還一度受困在駕駛座，所幸隨即被消防救護人員救出送醫，總計導致包括拖板車司機1人、公車4名乘客、休旅車1人等6人受傷，至於詳細的車禍發生原因還待警方釐清。