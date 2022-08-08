美國前總統川普7在德州達拉斯「保守政治行動會議」（CPAC）上發表演說。

美國前總統川普6日在德州舉行的「保守政治行動會議」上多次批評，美國在許多方面已經淪為第三世界國家，在世界上不再受到尊重。

綜合「今日俄羅斯」（Russia Today）、埃及媒體「Sada ElBalad English」報導，川普6日在德州達拉斯「保守政治行動會議」（CPAC）造勢大會上暢談兩小時，他說在他下台後美國已被摧毀，呼籲共和黨選民必須在11月的期中選舉中奪回國會主導權。

2小時的演說中，川普多次批評在拜登執政下，美國在許多方面已淪為第三世界國家。「在許多方面，我們已經成為第三世界國家」，他形容美國已成為經濟陷入困境、供應鏈中斷、商店商品裝不滿、包裹到達不了的國家。

他稱美國不再受到世界的尊重及傾聽，指出美國創下40年來最高的通膨率，能源價格也創紀錄，「我們是一個在許多方面都成為笑柄的國家。」

他甚至稱，美國在能源領域已經不能被視為獨立國家，應該向委內瑞拉、沙烏地阿拉伯乞求供給能源。

美國「新聞週刊」（Newsweek）引述美國雜誌《德克薩斯月刊》（Texas Monthly）資深編輯哈帝（Michael Hardy）的推文指出，川普的言辭甚至比幾年前還要「極端」，「這可能是我聽過最可怕的演講。」

「新聞週刊」也整理川普在這場造勢活動上的重要發言：

■「美國處在深淵邊緣。」

川普在說開頭便表示，美國受到內部破壞的程度比外部高，美國處在深淵邊緣，我們的行動是地球上唯一能拯救它的力量，呼籲共和黨人必須展開「積極、不屈不撓、大膽的民粹主義」運動。

■「這女人帶來混亂。」

川普也批評美國眾議院議長（Nancy Pelosi）訪問台灣帶來混亂，「瘋子裴洛西，她在台灣幹嘛？她碰的每件事都變得...我不想說了，因為我不想讓他們說我爆粗口」，「這女人帶來混亂。」

■重新安置街友到帳棚城

川普在演說中重申要從「街友、吸毒者及危險的精神錯亂者」手中奪回街道、公共場所，將他們重新安置在郊區的帳棚城（tent cities），在各大城市郊區開發大片便宜的土地，讓醫療專業人員、精神科醫生、心理專家、戒毒專家等進駐，一直到無家可歸者恢復正常生活。

■讓毒販判死刑

川普重申要讓毒販判死刑，「如果你看看全世界，沒有毒品問題的都是對毒販處以死刑的國家。」

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

文章來源：ترامب يصف الولايات المتحدة بدولة من العالم الثالث
文章來源：Trump Calls US Third World Country
文章來源：Key Moments of Donald Trump's CPAC Speech as Critic Brands It 'Frightening'
川普最快本月宣布再戰2024 共和黨人好焦慮
川普為他氣炸砸碎午餐 美女幕僚揭白宮內慘況
保障墮胎權遭推翻 川普私下反應驚呆 共和黨慘了

#美國 #川普 #第三世界國家 #笑柄 #批評