美國前總統川普7在德州達拉斯「保守政治行動會議」（CPAC）上發表演說。

美國前總統川普6日在德州舉行的「保守政治行動會議」上多次批評，美國在許多方面已經淪為第三世界國家，在世界上不再受到尊重。

綜合「今日俄羅斯」（Russia Today）、埃及媒體「Sada ElBalad English」報導，川普6日在德州達拉斯「保守政治行動會議」（CPAC）造勢大會上暢談兩小時，他說在他下台後美國已被摧毀，呼籲共和黨選民必須在11月的期中選舉中奪回國會主導權。

2小時的演說中，川普多次批評在拜登執政下，美國在許多方面已淪為第三世界國家。「在許多方面，我們已經成為第三世界國家」，他形容美國已成為經濟陷入困境、供應鏈中斷、商店商品裝不滿、包裹到達不了的國家。

他稱美國不再受到世界的尊重及傾聽，指出美國創下40年來最高的通膨率，能源價格也創紀錄，「我們是一個在許多方面都成為笑柄的國家。」

他甚至稱，美國在能源領域已經不能被視為獨立國家，應該向委內瑞拉、沙烏地阿拉伯乞求供給能源。

美國「新聞週刊」（Newsweek）引述美國雜誌《德克薩斯月刊》（Texas Monthly）資深編輯哈帝（Michael Hardy）的推文指出，川普的言辭甚至比幾年前還要「極端」，「這可能是我聽過最可怕的演講。」

Trump's rhetoric is significantly more extreme than even a few years ago. This might be most frightening speech I've ever heard. Full-on, unapologetic fascism. — Michael Hardy (@mkerrhardy) August 6, 2022

「新聞週刊」也整理川普在這場造勢活動上的重要發言：

■「美國處在深淵邊緣。」

川普在說開頭便表示，美國受到內部破壞的程度比外部高，美國處在深淵邊緣，我們的行動是地球上唯一能拯救它的力量，呼籲共和黨人必須展開「積極、不屈不撓、大膽的民粹主義」運動。

■「這女人帶來混亂。」

川普也批評美國眾議院議長（Nancy Pelosi）訪問台灣帶來混亂，「瘋子裴洛西，她在台灣幹嘛？她碰的每件事都變得...我不想說了，因為我不想讓他們說我爆粗口」，「這女人帶來混亂。」

■重新安置街友到帳棚城

川普在演說中重申要從「街友、吸毒者及危險的精神錯亂者」手中奪回街道、公共場所，將他們重新安置在郊區的帳棚城（tent cities），在各大城市郊區開發大片便宜的土地，讓醫療專業人員、精神科醫生、心理專家、戒毒專家等進駐，一直到無家可歸者恢復正常生活。

■讓毒販判死刑

川普重申要讓毒販判死刑，「如果你看看全世界，沒有毒品問題的都是對毒販處以死刑的國家。」

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