1名網友開車行經國道1號五楊高架接近中壢服務區時，突見1名男子騎電動車呼嘯而過，原PO從後方超越該騎士後，發文直呼：「電動車也要爭取上國道」，網友們笑稱：「勞勞7秒破百的車，上國道還好」、「這裡以經是常態了啦」。

1名網友於臉書社團《爆料公社2社》貼出一段影片，畫面中可見他行經國道1號接近桃園中壢服務區，距離國道警察五楊分隊1公里處的出口專用道時，突見1名疑似外籍移工的男子，帶著西瓜皮安全帽騎著電動機車違規飆上國道，甚至男子的車速相當快，讓原PO不禁發文調侃：「連電動車也要爭取上國道」。

影片曝光後網友們紛紛留言：「內壢上的那個閘道很容易讓人騎錯路」、「勞勞7秒破百的車，上國道還好」、「電動車外勞可以改到時速超過180的等等他飆車你就看不到車尾燈了」、「有些外籍移工看不懂中文，有路就上」、「這裡以經是常態了啦～常常看見，還有騎到一半回頭的」、「人家那台時速破百欸」、「越南新住民只要一句看不懂中文又無敵了」。

不過也有網友留言澄清：「如果是外籍人士可能就不好說了，可能在他國家兩輪車可以上國道，但是移民來台灣，他當然也覺得台灣國道也能上，不過騎到沒電就好玩了」、「不見得騎電動機車就是外勞」。