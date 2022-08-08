平常運動流汗是身體代謝，但生病全身盜汗就不是小事，資深護理師陳麗華日前遇到一名局部麻醉病人一直亂動前去查看，發現病患整身都是汗、脈搏微弱，趕快送急診急救，但他是洗腎病人又沒定期回診，導致疏通血管手術的管子阻塞，還沒來得及全身檢查救回，在急診短短30分鐘就宣告死亡。

陳麗華在節目《健康2.0》指出，過去曾遇到一名19歲患者全身盜汗，她當時路過隨手一摸病患的腳發現溼答答，趕快通知醫師，此時剛好有麻醉科醫師路過看到，大呼一句「慘了，是惡性熱」，結果沒過多久這名19歲患者就過世了。因為發生在30年前急救藥物還不普遍，搶救不及而亡，自從發生這件事，陳麗華只要看到有病人盜汗就非常敏感。

陳麗華表示，近期她再度遇到全身盜汗的患者，這次警覺性很高，一聽到護理師學妹向她反映病人一直亂動，她一聽是「局部麻醉病人躁動」趕緊察看，發現病人全身狂冒汗，床單全濕，通知醫師立刻測量生命徵象，結果顯示「微弱的脈搏」，覺得不太對勁趕快將病人送急診，送到急診15分鐘就插管，病人仍不幸過世。

陳麗華指出，這位患者是洗腎病人，身體狀況不好，又沒有定期回診，導致通血管手術的管子有點阻塞，本來送急診室要趕快幫他全身檢查找出原因救回 ，但他卻走了 ，全程僅短短30分鐘。

另外，外科醫師江坤俊補充，為避免細菌孳生，開刀房冷氣都開特別強，所以病人在開刀房冒冷汗是一件很不合理的事，千萬不能大意。