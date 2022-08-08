昨（7日）為24節氣當中的立秋，而節氣的轉換也被認為是調整運勢的好時機，命理專家小孟老師就在臉書粉專發文分析，天蠍座、獅子座、雙魚座立秋過後財運開始轉旺，不僅會有意外之財，還有機會領到獎金，甚至加薪。

TOP3：天蠍座

天蠍座立秋後財神會擁抱你，對你特別眷顧，例如當你想買某個商品時，朋友心有靈犀先送給你了，或是剛好碰上折扣優惠，甚至是透過抽獎活動獲得該商品。小孟老師提醒，若你有想買的東西，可多用網路搜尋或詢問朋友，也許會有意想不到的收穫唷！

TOP2：獅子座

立秋後你會「因信任而受惠」，你的眼光會為你帶來意外之財，例如你買到一些已絕版的東西，賣出時還因此小賺一筆，或你之前所做的投資，在今年有利潤可以回收。小孟老師建議，平時辛勤研究做功課，能培養出精確眼力，託付可信任的人，將能為你拓展財源。

TOP1：雙魚座

雙魚座的你若是老闆，你會經營的愈來愈好、有聲有色，立秋後結帳時有盈餘，也代表公司有賺錢；若你是員工，老闆也會犒賞你，若你過去做很多事情，記得立秋後跟老闆暗示一下，說不定會拿到老闆給的獎金或有加薪機會。