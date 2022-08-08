美國眾院議長裴洛西訪台，中方對此祭出八項反制措施，其中包括取消中美軍事交往三項措施。又，有美媒報導，美軍高層近日曾多次給中國軍隊領導打電話，但被中方拒絕。大陸國防部8日在答客問時表示，反制措施是對美台挑釁的必要警示，對國家主權和安全的正當捍衛，完全合理、恰當適度。

據大陸「國防部發布」微信公號表示，當前台海形勢緊張局面，完全是美方主動挑釁、一手製造的，美方必須為此承擔全部責任和嚴重後果。中方曾就中美兩國兩軍關係、台灣問題等表明嚴正立場，特別是針對美眾院議長裴洛西訪台多次嚴正交涉，美方卻說一套、做一套，縱容支持裴洛西訪台，蓄意製造台海緊張局勢。

大陸國防部說，針對美方惡劣挑釁行徑，中方宣布了八項反制措施，其中包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。中方有關反制措施是對美台挑釁的必要警示，對國家主權和安全的正當捍衛，完全合理、恰當適度。

大陸國防部最後強調，底線不容突破，溝通需要誠意。美方一面製造危機，一面又聲稱要管控危機，為其錯誤言行和挑釁舉動找托詞、打掩護，甚至對外炒作、混淆視聽、甩鍋推責，我們堅決反對。我們敦促美方切實尊重中方的核心利益和重大關切，放棄「以台制華」的幻想，不要在錯誤的道路上越走越遠。