高雄「神農市集」邁入第8年，今年市府匯集中央及地方共1200萬元預算，選在凹子底公園廣場打造全新的農產展售平台。7日在傍晚在陳其邁和農糧署副署長姚志旺共同見證下正式啟用。

高市府農業局積極推動農民參與產銷履歷驗證與「高雄首選」農產優質認證，也重視在地小農的世代傳承。自104年於鼓山區神農路開始辦理「神農市集」，至今已堂堂邁入第八年，優質而多元的農產展售，深受市民朋友喜愛，成為假日購買農特產品首選場域。

早期「神農市集」多是臨時設置於馬路或人行道上封街辦理，容易造成車輛及行人不便。陳其邁市長上任後，承諾提供一個更便利優質的農特產展售場域，經由農業局盤點高雄市適合場域後，選擇擁有上百公頃腹地及捷運站的凹子底公園廣場用地，並爭取農委會補助新台幣535萬元，加上市府自籌665萬元，打造全新「神農市集」。啟用後的神農市集，將於每個月第四個週末或重大節假日辦理，同時邀請雲林、嘉義、台南、屏東等地區農民團體和農民參加展售，預估每場次進場人數可達1萬人次，平均營業額達150萬元。

陳其邁致詞說，台北有「希望廣場」，南部卻沒有，因此自己上任市長後，覺得一定要在高雄最精華、購買力最好、人最多的地段設置農產市集，最終選定在凹子底公園廣場用地建置「高雄神農市集」，他敢保證這裡是全臺灣最好的展售農產平臺。

農業局表示，歡迎民眾每月前來參觀每位小農精心佈置的攤位，選購每一樣用心栽種的優質農產，民眾可搭乘捷運至凹子底站 4 號出口，或乘坐接駁公車：紅 32 路公車、 明誠幹線 (紅 33)、 168 環狀幹線直達前往神農市集，來一場人與人、產品和土地的美好相遇。