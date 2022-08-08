上周五外資買超前10大個股中，有3檔金融股，分別為開發金(2883)、中信金(2891)及新光金(2888)。其中開發金獲外資買超2.2萬餘張，中信金及新光金亦獲外資加碼1.2萬餘張。

中信金7月份單月稅後盈餘為55.93億元，累計前七月合併稅後盈餘308.91億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.53元，中信金表示，7月份銀行及保險核心動能穩健，再加上股利收入挹注影響，整體獲利表現良好。在銀行方面，中信銀的淨利息收入成長強勁，而台灣人壽7月現金股利收入年增10~20億元，因去年上市櫃公司受疫情影響，延後發放股利。今年以來，中信銀國內及海外分子行放款皆持續成長，且利差因存放款結構改善及升息影響擴大，淨利息收入表現良好；保險業務則持續推廣傳統型及外幣型商品，動能穩健，未來將繼續掌握市場脈動創造收益。

開發金本周將公布7月獲利，今年上半年稅後純益136.18億元，每股盈餘為0.81元。子公司中國人壽6月因保險本業維持穩健表現，同時受惠於股利收入進帳及新台幣兌美元走勢回貶，避險成本大幅降低，6月稅後純益23.48億，累計上半年稅後純益為135.31億元，成為開發金控獲利主要來源。