洋基先發投手孟塔斯單局失5分。（美聯社）

洋基新買來的先發投手孟塔斯（Frankie Montas）首戰就被打爆！8日對戰紅雀系列賽最後一戰，孟塔斯短短兩局就被打6分，後面牛棚也跟著放火，最終紅雀以12比9搶下勝利，在3連戰橫掃洋基，締造近期7連勝。洋基苦吞5連敗，至今仍停在70勝，被道奇趁機超車，另還有大都會、太空人也追到70勝。

此戰是一場打擊戰，紅雀先發投手溫萊特（Adam Wainwright）同樣投得很辛苦，他第2局就被洋基連續安打，自己又投出四壞和觸身球，前兩局丟掉4分。孟塔斯則是在第2局試圖削好球帶，但是主審不給，投出3次四壞保送，正在焦頭爛額的時候又被阿瑞納多（Nolan Arenado）轟出一發3分彈，單局失5分，孟塔斯最後只投完第3局就提前退場。

今天的主審尺度確實很有問題，5局上洋基賈吉（Aaron Judge）二壘打追平比數到6比6，此時紅雀投手一顆外角球距離打者卡本特（Matt Carpenter）還很遠，主審居然舉手判好球。洋基總教練布恩（Aaron Boone）上前理論遭到驅逐，接著又是一顆很偏的外角球，卡本特未出棒被主審判定三振出局！

洋基從小熊換來的新秀投手艾弗羅斯（Scott Effross）第8局登板又遭痛打，挨了狄揚（Paul DeJong）一發3分炮，紅雀擴大領先並守住勝果。洋基連拿手的打擊戰都贏不了，總教練布恩賽後坦承，他們最近的5連敗有些是應該要贏的比賽。