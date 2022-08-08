藝人因粉絲眾多或公眾形象良好，遭廣告主或廠商的喜愛，而他們的照片也時常被不肖業者盜用甚至用來詐騙民眾，近日剛補辦盛大婚宴的男星楊祐寧也是受害者，對此，楊祐寧當起了偵探，他先向網路賣家購買肖像被盜用的酵素錠產品，進而追查背後公司並提高求償100萬元，但日前法院判決結果出爐，因證據不足而駁回告訴，而楊祐寧公司表示，已再次提起上訴。

據《鏡週刊》報導，藝人楊祐寧發現自己參加公益活動的照片被不肖業者進行重製，並在臉書帳號「Kingfisher Man」販售酵素錠，試圖牟取不法利益，對此，楊祐寧發揮《華燈初上》刑警成哥的辦案精神，先是親自購買該商品，並通過物流走向追查出寄件人為承軒公司，而客戶聯絡人則為銳果公司，此後便憤而向2間公司提告並求償100萬元。2間公司出庭時，卻解釋道「他們只是負責運送中國大陸商品之物流公司」，且對盜用照片一事並不知情，向法官提出物流理貨資訊運輸合約書和進口快遞貨物簡易申報等證明，事後案件依證據不足駁回告訴。

楊祐寧總是留給公眾積極正面的印象，而日前補辦的婚禮更是集齊半個娛樂圈足見圈內好人緣，而這次罕見大動作提告，能夠看出他確實備受困擾，楊祐寧經紀人則回應表示，「目前因為全案還在上訴審理中，不方便針對案情多做敘述」。