韓國海運分析師表示，由於運費價格走低，韓國HMM海運上季淨利再創新高機率不大。

外界預估，這家韓國最大貨櫃船公司4到6月的淨利估上看4.84兆韓元，約37.1億美元，略低於首季度4.92兆韓元。同時，HMM營業利益也應僅2.93兆韓元，低於前一季3.15兆韓元。

預定本周將公布最新季報的HMM，不畏新冠病毒以及全球供應鏈斷鏈威脅，從2020年最後一季起算，到2022年第一季止，連續6季的營收與營利屢創新高。不過，節節高升的運費開始鬆動，也使得HMM最新財報恐將堪慮。

業界認為，因為全球經濟成長出現雜音，加上塞港情況漸獲改善，以往大漲的運費也失去上漲勢頭。以SCFI(上海貨櫃運費指數)來說，5日來到3,739.72，周線下跌148.13點。

有全球貨櫃費用馬首是瞻的SCFI，在2022年元月7日達到5,109.6波段高點後，就開始邁向連17周下修之路。不過，在5月20日出現反彈，好景不常下，連續稍漲4周後又重回孱弱狀態。

分析師認為，HMM獲利雖可能受限，但交易基本上都以美元為主，卻有機會享有豐厚匯兌收益。2022年迄今，韓元兌一美元匯價，從1190左右一路走低，到現在已貶破1300，韓元貶幅達9%左右。同時，HMM在8日股價，也一度下跌1.54%。