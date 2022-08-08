經典男團「Energy」主唱阿弟(蕭景鴻)與老婆Mei(邱馨葦)結婚15年，育有2女1子，5口之家生活忙碌而幸福，平時得面對3個活力充沛孩子的Mei，體力跟耐心都讓人相當佩服，只能說身為3寶媽非常偉大，不料她昨天(8/7)突然健康亮紅燈，曝光前往急診的照片，並且透露這一就診就是緊急動手術。

Mei平時經常透過社群分享家庭生活，但昨天(8/7)卻是突然在臉書發文，透露自己去了急診，她表示其實已經痛了一夜，真的痛到受不了，才在老公阿弟的陪同下前往就醫，當然疫情期間免不了得做新冠篩檢，她透露還好檢查是陰性，可以順利處理肚子痛的問題。

Mei表示，去了急診後，她在室外等候報告跟吊點滴，夫妻倆一大早就去了醫院，「辛苦一早被我叫醒的老公默默的在當看護」，而直到當天晚間，Mei才上線另發一文，這回雖是報平安，但驚爆肚子痛去了急診，結果是得動手術。

Mei表示診斷出她罹患盲腸炎，因此得緊急動刀，所幸手術順利，但不只傷口處隱隱做痛，加上麻醉插管，她喉嚨也是乾痛到沒辦法說話，「從半夜到現在都在痛中度過，肚子痛，戳鼻子，抽血，打止痛針…」，最辛苦的，是熬了一整天她肚子超餓，但得等到排氣才能進食，奉勸眾人要好好照顧身體，「沒有什麼比健康更重要」，還大讚老公阿弟是「神隊友」，將她照顧得很妥當，阿弟也在自己的頁面發文，暖心跟老婆喊話：「有我在～沒事的」。