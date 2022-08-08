林小姐就醫時面部紅腫且紅疹布滿兩頰及額頭。（仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

林小姐到大里仁愛醫院中醫就診時，上臂出現明顯的紅色丘疹分布上臂延伸至手背。 （仁愛醫院提供／馮惠宜台中傳真）

『怎麼知道只是吃了一碗藥燉排骨就會發生這樣的事情？』台中一名40歲林小姐經常覺得身體虛、疲倦，日前生理期結束，買了一碗藥燉排骨進補，未料隔天醒來竟發現臉部滿臉紅疹，且癢到不行；服用西藥數周仍不見改善，疹子還愈發愈多，改採中醫治療才發現她本為痰濕體質，盛夏進補導致濕熱蘊結，類固醇等西藥加重濕熱入體、濕疹發作，改以服用中藥清濕熱藥物一個月後，紅疹消退，整個皮膚逐漸恢復白皙。

台中大里仁愛醫院中醫科醫師周瑋玲指出，該名患者平素身體偏濕性體質，常常覺得身體虛、沉重感、會感到疲累倦怠且呈現水腫狀態，因為這些問題一直沒有改善，適逢生理期剛乾淨，心血來潮進補以慰勞自己經期剛結束後的氣血虛狀態，才吃了一碗藥燉排骨。

未料隔天醒來，一照鏡子後發現自己面部紅腫且紅疹布滿兩頰及額頭，搔抓不適，眼眶周圍水腫嚴重，且上臂出現明顯的紅色丘疹分布上臂延伸至手背；下肢的部分則小腿、足踝周邊出現紅疹。 林小姐自述以前也曾發生類似情況，服用西藥一段時間後很快可控制且紅疹消失，但這一次在服用類固醇等藥物數周後仍不見消退，且紅疹越發越多。

後來才想到採中醫改善，周瑋玲回憶，林小姐初到門診時，膚色白皙，透著一層水氣，水氣上方泛著紅疹零星分布，繁星點點布滿整個上臂、手指縫間及手背。經診斷林小姐原為痰濕重體質，在盛夏經水適斷後喝了一碗藥燉排骨，導致濕熱蘊結無法透出，加上使用西藥類固醇及消炎藥物後將熱更加往體內臟腑推移，層層疊疊熱更加無法透出，雖服用藥物卻無法有效控制，而紅疹越發越多。

周瑋玲開立清濕熱藥物如甘露消毒丹＋麻黃連翹赤小豆湯等常見中藥處方，服藥一個月後，紅疹消退，面積縮小，整個皮膚逐漸恢復白皙；周瑋玲也提醒，夏季天氣悶熱常常會引動身體濕熱之氣不易排出，若痰濕體質者在此時服用燥熱溫補食物易發生類似林小姐濕疹發作，建議食物選擇以口味清淡食物為主，搭配每天30分鐘適度規律運動排除體內剩餘濕氣，促進氣血循環，如此一來濕氣適當排出，可降低濕熱造成的濕疹發作。