主打義大利麵的特色餐廳的樂尼尼統領店，去年6月1日以疫情影響嚴峻為由突然停業，統領百貨主張對方未依約事先告知也沒有回復原狀等，提告求償。台北地方法院判決，樂尼尼公司須賠償未提前通知及回復原狀及違約金，扣除保證金等，共賠303萬多元。可上訴。

統領百貨起訴主張，樂尼尼與公司簽約2018年至2023年向其承租桃園市統領百貨的6樓櫃位，作為經營餐廳使用，不料去年卻突然停業，留存的設備及裝潢等物也未處理，統領最後與其他廠商簽約由其進駐，樂尼尼須賠償547萬多元。

樂尼尼公司辯稱，受疫情影響龐大財務壓力致去年5月結束營業，況且統領也有新廠商進駐填補損害，請求的違約金過高應減至零。

台北地院考量，去年疫情衝擊餐飲業，致來客量明顯下滑，違約事由非可完全歸責樂尼尼公司，且6個月後也有其他廠商簽約，統領也取得利潤部分損失受填補，認定違約金部分60萬元為適當，加計未提前通知及回復原狀費用後，須賠償397萬多元，但因可扣除保證金及貨款，樂尼尼須賠償303萬5631元。