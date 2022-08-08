"Memphis is going to get their reality check" - Draymond Green



Grizzlies have Draymond quoted in their weight room 👀



(via tripj/TT) pic.twitter.com/JAE8jPta20 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 7, 2022

看來短時間內灰熊與勇士之間的仇怨情緒很難消除了！灰熊前鋒傑倫傑克生最近在抖音上面發布一張照片，可以看到在灰熊重量訓練室內的黑板上面，清楚寫著勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林所說的，「曼菲斯將被現實擊倒！」擺明用這招刺激全隊拚命練習。

灰熊與勇士之間的這些仇怨，起因在今年西區次輪的對決，迪昂布魯克斯G1就從後面拉倒小培頓，造成小培頓頸部受傷，來到G3，換成普爾疑似故意拉扯莫蘭特右膝，造成莫蘭特缺席後面3場比賽，也讓灰熊無奈以2勝4敗遭到勇士淘汰。

就算勇士最後拿下今年總冠軍，跟灰熊之間的口水戰卻從未停歇，甚至灰熊當家主控莫蘭特還公然嗆聲，要在今年耶誕大戰曼菲斯主場好好修理勇士，卻被卓雷蒙格林回嗆衛冕軍通常打耶誕大戰都在自家主場，根本不會飛去曼菲斯跟灰熊對決。

無論如何隨著傑倫傑克生發布這種充滿挑釁與復仇意味的社群媒體照片，代表灰熊早已等不及新球季的開打，更急著想跟勇士再次對決，只是比起增添雙方仇恨情緒，年輕的灰熊還是必須想辦法保持全隊健康才行，別再拿傷痛當作輸球藉口了。