中共解放軍於本（8）月4至7日在台灣周遭海空域進行4天演習，陸方一度聲稱美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）因此被逼退數百公里，但隨即遭美方打臉。對此，資深前外交官介文汲分析中、美兩國的心理，更推測總統蔡英文可能是受美國人的「教導」，因而面對此次台海危機時，學習鴕鳥把頭埋到沙子裡，以為這樣就能天下太平。

陸方此次的大動作，是因不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，而在開始軍演後，中國國防大學教授、解放軍少將孟祥青透露，解放軍已將替裴洛西護航的雷根號逼退幾百公里；但美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）隨即澄清，雷根號已收到五角大廈指示，會續留在台灣周遭海域監控情勢。

介文汲7日於中天《鄭亦真辣晚報》指出，美方之前應是研判兩岸最糟的情況可能會發生戰爭，所以先讓雷根號離開，現在則是覺得已經沒什麼危險了，才又讓它回到台灣周遭海域。

「台海打仗，美國怎麼能捲進來呢！」介文汲表示，美方要是參與兩岸紛爭，因而和中國大陸打起來的話，那美國所有大城市都有被核子武器攻擊的可能，但美國也不能用核子武器去威脅大陸，因為只要動用到核武就是互相毀滅。

另外，在談及蔡英文這次面對共軍軍演時的「冷靜」反應，介文汲說，自己推測應該是美國人教小英，只要學習一種動物、那就是鴕鳥，就會沒事了，「四周有危險的時候，鴕鳥最厲害的一招，就是趕快找個洞把頭塞進去，一到洞裡就覺得安啦。」他更酸道，蔡現在的保台妙招就是把頭塞到沙子裡，「基本上就是躺平。」