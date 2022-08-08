美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程，北京政府以軍演進行報復，引發台海緊張情勢升溫，陸美兩國關係也惡化。路透社的《熱點透視》（Breakingviews）專欄作家Gina Chon以「台積電是大陸對抗美國和台灣的王牌」為題撰文指出，孤立或擾亂晶圓代工龍頭台積電，將是全球經濟的新災難，隨著陸美台緊張局勢升高，北京政府手中握著一個大籌碼：揚言切斷台灣對外出口包括台積電的產品。

Gina Chon表示，如果大陸和台灣之間的緊張關係繼續惡化，北京政府手中還有一張王牌：威脅要切斷台灣的出口，其中包括台積電的產品。她強調，台積電為美國科技巨頭蘋果、高通等提供關鍵零部件，在全球經濟中發揮著巨大的作用，這麼做應該足以讓美國人緊張。

Gina Chon說，在裴洛西結束訪台後，大陸對台發動了有史以來最大的軍事演習，分析北京現在處於更有利的地位，可能會威脅進一步報復，例如海上封鎖和設立禁飛區，在理論上可以阻止台灣的主要產品運往世界各地。

但Gina Chon也強調，如果北京決心要為難台積電，也將自食惡果，因為大陸的晶片製造商、手機品牌、電動車公司等，都高度依賴台積電尖端晶片製造技術，基於這層考量，北京封鎖台灣可能性跟著降低。

而對美國來說，多數晶片廠在台灣，這讓美國企業處於劣勢，Gina Chon引述貝恩公司（Bain & Company）資料指出，台積電在全球晶圓代工市場占有率超過五成，包括90%的先進半導體市場和80%的車用微控制器市場，萬一台積電發生狀況，美企將面臨嚴重衝擊。