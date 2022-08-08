教育部今天表示，300萬個中小學生適用的111學年學生團體保險仍由國泰人壽承接，保險費維持跟去年一樣每人525元，其中政府負擔1／3(175元）、家長負擔2／3（350元）；此外，111學年新增學生參與戶外教育時致身故或失能者，最高可獲300萬元理賠。

教育部為保障全國高級中等以下學生及幼兒的安全及健康，減輕意外事故、疾病造成的家庭經濟負擔，藉由立法明確規定學生團體保險為政策保險，高級中等以下學校學生及教保服務機構幼兒團體保險條例及相關子法與保單條款自2020年8月1日施行，已將所有高中以下學生及幼兒納為本保險保障對象。

教育部說明，111學年學生保險行政作業事務採購案由國泰人壽得標，國泰人壽自106學年度承作學生團體保險已連續第6年持續承接，提供許多額外的保障及服務。

另為推動高中以下學生及教育服務機構幼兒參與戶外教育課程及維護其安全及健康，以加強意外事故保障，教育部於去年12月至今年4月間，召集保險、醫療、精算、法律、保險實務等專家學者，及財團法人保險事業發展中心、財團法人金融評議中心等單位研議學生保險保單條款新增戶外教育「身故」及「失能」保險金等理賠項目。

教育部指出，學生（童）參與戶外教育時因疾病或遭受意外傷害事故，以致身故或失能者，則給付身故保險金300萬元，失能者比率給付保險金以最高300萬元為限，提升保障及減輕家庭經濟負擔。

教育部指出，學生團體保險採政策保險制度以來，國泰人壽對各項理賠確實依照本保險條例及相關規定辦理，共同照顧全國近300萬學子。