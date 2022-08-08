台北市長參選人陳時中8日到貓空採竹筍，他一身農夫打扮親自荷鋤到竹林採摘出甜美的竹筍。（季志翔攝）

內湖交通吵不停，民進黨台北市長參選人陳時中昨祭出4大改善策略，喊出8年完成捷運東環段，遭台北市長柯文哲回擊「不熟別亂講」、副市長黃珊珊狠酸「三寸之舌，兩光金句」。對此，陳時中8日回擊，北市府態度上有點失敗主義，看來當年柯競選時的豪氣干雲都磨損光了，還酸說「遇到問題就要解決，不然要政府做什麼？」

陳時中日前高喊內湖交通換人做，但柯文哲直言，內湖不是交通問題是都市計畫問題，20年造成的問題，不要幻想1、2天就能解決，黃珊珊也嗆，內湖交通不是畫畫圖就能解決，且陳時中的解方主導權大多在中央，參選才做表示中央看顏色做事，還點評陳是「四體不勤、三寸之舌、兩光金句、一事無成」。

陳時中上午赴貓空地區體驗農家樂，對於柯、黃猛批，他說自己不會回應那些形容詞，不過北市府現在有點失敗主義，當年柯P在競選的豪氣干雲，目前看來好像磨損光了，也坦言自己提的解方大多與國號1號有關，如果市府有看到這問題，早該跟交通部溝通，強調地方政府功能就是發掘問題，再和中央合作解決。

由於陳端出的解方中，有提及使用淺盾工法新闢堤頂大道與塔悠路地下連通道，但過往郝龍斌、柯文哲時代都有提過，最後都說不可行，陳時中澄清，過往評估的方案都是從港墘路出來，道路空間相對小，團隊也有看以前的資料，「但這條不可行那就再找，我們精神不是遇到困難就退縮」，最後找到堤頂大道這條來做，改善壅塞問題。

此外，黃珊珊也提及塔悠路地下道出入口會影響平面車流，必須有配套，否則只是將內科的車流引流至松山塞車，陳則回應，黃有想到這問題很好，有關松山之後怎分流、道路怎麼來做，都要整體規畫，不是想到什麼地方就做到什麼地方，「所以我覺得 市府失敗主義稍微濃厚一點，遇到問題就解決問題，不然要政府做什麼？」

至於陳時中明將赴內科成立產業後援會，被解讀為直搗黃珊珊內湖大本營，他強調去內科就是要解決問題，把產業發展併入施政藍圖裡面，談短期交通改善計畫如何與企業合作、需要政府什麼幫助，也說產業相關後援會不是藍綠問題，是帶著解決問題的心去的。