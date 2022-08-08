法國在周末迎接今夏第四波熱浪，該國目前出現史上最嚴重乾旱，導致多處村莊缺乏安全飲用水；農民警告，今年冬季將出現牛奶短缺。

法國首相Elisabeth Borne的辦公室已成立危機小組，專門應付各地乾旱問題。這場乾旱已迫使數十個村莊的用水依賴於卡車的運輸水源，並讓國有的法國電力公司(EDF)降低核電產出，乾旱並對農作物收成造成壓力。

法國氣象局說，這是自1958年有紀錄以來最嚴重的乾旱，預計乾旱情形至少會持續到八月中旬。法國七月的降雨量不到1公分。

法國農業部表示，今年玉米產量預計比2021年減少18.5%。與此同時，由於俄烏戰爭的影響，歐洲人正面臨食品價格上漲問題。

法國農業工會聯合會表示，乾旱問題造成飼料短缺，未來幾個月牛奶供應可能會出現中斷問題。

另外由於熱浪不斷，氣溫高漲，法國加龍河(Garonne)水溫升高，法國核電營運商EDF表示，上周已經降低西南部加龍河附近一處核電廠的發電量，並且對另一處隆河(Le Rhone)的反應爐發出警告。

炎熱的氣溫加深了EDF的問題，全部的56座核電廠反應爐有半數出現腐蝕問題和延長維護期的需求，導致發電量降低。

此外為了節約用水，法國幾乎全國都有限水措施，包括許多地方的供水禁止用於灌溉。