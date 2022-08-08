台灣光罩（2338）公告第二季財報，合併營收19.94億元，營業利益4.33億元，營收及本業獲利同創新高，但提列業外金融商品未實現跌價損失準備，歸屬母公司稅後淨損3.33億元。台灣光罩董事會通過發行18億元普通公司債，將用於改善長短期債務比例。

由於晶圓光罩供不應求及價格調漲，台灣光罩公告第二季合併營收季增16.8％達19.94億元，較去年同期成長33.7％，創下歷史新高，毛利率季增7.4個百分點達31.0％，較去年同期提升11.1個百分點，代表本業獲利的營業利益季增約1.1倍達4.33億元，較去年同期成長逾13倍，同步改寫新高紀錄。

不過，台灣光罩業外投資部分受俄烏戰爭、全球通膨與升息影響，全球股票市場與債券市場同步重挫，因此提列業外金融商品未實現跌價損失準備，第二季歸屬母公司稅後淨損3.33億元，每股淨損1.58元。

台灣光罩公告上半年合併營收37.02億元創歷史新高，較去年同期成長33.7％，毛利率年增4.8個百分點達27.6％，營業利益6.42億元，較去年同期成長逾5.2倍，再創本業獲利新高紀錄，但業外因提列金融評價損失，歸屬母公司稅後淨損5.78億元，每股淨損2.72元。

台灣光罩表示，受惠於晶圓光罩代工需求暢旺，產品良率與生產效率提升，本業獲利表現創下前所未有佳績。目前台灣光罩的65奈米製程晶圓光罩已進入量產，明年將朝40奈米製程推進，在高階產品比重提升下，未來的本業獲利水準有機會持續提升。

台灣光罩表示，雖然半導體景氣出現變化影響，但許多IC設計公司紛紛開發新產品來因應市況變化，因此台灣光罩的進案數量不減反增，產能滿載的情況下，客戶訂單仍待排隊消化。展望下半年，在半導體大廠持續釋出成熟製程晶圓光罩委外代工趨勢不變下，續持審慎樂觀看法，並持續投入資本支出將製程升級，並擴大營運規模。