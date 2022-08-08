溺者雖經消防人員及七美衛生所醫護全力搶救，最終仍急救無效宣告不治，約17時30分許判定死亡。（望安分局提供）

一名來自彰化23歲的陳姓青年，前往度假勝地澎湖七美島「打工換宿」，為生活增添亮麗的色彩。就在父親節前一天，他與4名同事開心的前往知名潛點「臥牛灣海域」浮潛戲水，不料卻因為不了解當地水域特性溺水死亡，令人不勝唏噓，家屬獲悉之後，已訂妥機票在8日趕往澎湖處理後續事宜。

澎湖縣政府消防局於8月7日16時49分受理民眾報案指稱，七美鄉臥牛灣海域有1名遊客溺水，請求派遣人車前往救援。消防局出動七美分隊救護車等2車3人前往救援，由小隊長許自財現場指揮。

勤務人員到達現場，發現陳姓溺者(男性，23歲，彰化縣人)與４名友人浮潛，因不明原因溺水，由現場兩名熱心民眾拖帶救上岸邊，當時已呈現OHCA狀態。救護人員立即給予BVM(正壓輔助呼吸)、聲門上呼吸道，並使用AED(電擊1次)等處置，同時送往七美衛生所急救。溺者雖經消防人員及七美衛生所醫護全力搶救，最終仍急救無效宣告不治，約17時30分許判定死亡。