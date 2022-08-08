東勢林場遊樂區裡散步，不時可聽到悅耳的鳥鳴聲，一同陪爸爸共享難得的溫馨時光。（東勢林場遊樂區提供）

「阿爸是山，長年為子女遮風擋雨！」東勢林場遊樂區為體恤辛苦為家打拼的爸爸們，凡於今天父親節到場，爸爸本人門票一律只要125元，同行家人可享門票優惠價200元；東勢林場遊樂區強調，歡迎為人子女陪父親到林場度假，放鬆身心，享受森林浴有益身體健康。

東勢林場遊樂區為體恤辛勞的爸爸，今天父親節特別優惠父親入場門票只要125元，同行家人門票優惠價只要200元，以及陪爸爸到園區內的「森林咖啡屋」用餐，套餐一律7折優待，讓爸爸過一個難忘又健康的父親節。

東勢林場遊樂區指出，除父親節優惠外，並推出8月份的早鳥票優惠，自即日起至8／31止，每日上午10時前入場門票優惠 200元，歡迎大家多加利用。

現在正是東勢林場遊樂區生機盎然的季節，園區內到處可見翩翩飛舞的蝴蝶，蟬聲綿綿，再加上滿山坡五彩繽紛的各色花草，如野百合、紅蝴蝶、紫薇、薑荷花、阿勃勒等，相當浪漫繽紛。

東勢林場遊樂區強調，在園區裡散步不時可聽到悅耳的鳥鳴聲，走完森林浴場步道後還能到「濯足園」享受溫泉泡腳，一同陪爸爸共享難得的溫馨時光。