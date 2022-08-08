在能源以及原物料價格持續在高檔盤旋之下，日本6月進口大於出口，造成當地經常帳又出現5個月以來首次逆差。

日本政府8日表示，6月經常帳赤字為1324億日圓，約9.8億美元，與2021年同期順差高達8720億日圓相比，簡直是南轅北轍。但幸運的是，這次不及元月所創近1.2兆日圓逆差紀錄來得多，也比市場預估虧7,038億日圓要來得少。

此次經常帳赤字主因，還是要歸咎原油以及煤炭等，一些進口能源價格持續在歷史高檔不墜，年增率甚至創紀錄地高達49%。另外，6月進口也大幅超過出口的礦物燃料，也就是俗稱的化石燃料，以及鋼鐵產品20%的成長金額。

不過，日本政府海外投資組合以及直接投資項目戰功彪炳，也使得6月經常帳赤字不會過於離譜。不過，截至2021財年結束為止，日本經常帳盈餘已連續4年出現減少。

專家學者認為，日圓頻走貶造就進口成本大增，但日企生產工作已持續移往海外地區，因此，日幣貶值對於提升日本出口商的競爭力而言，已不若以往來得那麼明顯。