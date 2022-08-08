劍麟（2228）公布第二季財報，第二季合併營收9.6億元，受惠於產能利用率提升、產品組合優化、成本管控與新台幣貶值效益，第二季歸屬於母公司稅後純益0.93億元，EPS達1.23元，分別較第一季成長33％及34％。

劍麟指出，針對旗下大陸浙江、湖州廠，及波蘭廠持續調整生產排程、提升自動化生產比例以精進生產效率，並積極拉升波蘭廠產能稼動率及學習曲線優化，推升第二季整體毛利率、稅前盈餘率分別達26％、14％，較第一季的21％、9％ 有所提升。