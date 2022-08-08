伯鑫工具公司（6904）在7月27日送件申請初次登錄興櫃一般板股票後，今（8）日以每股63.5元掛牌買賣。

根據櫃買中心資料顯示，伯鑫工具成立於1984年4月間，主要產品是活動板手、其他手工具等，送件時資本額為1億6,500萬元，產業別是其他業，主辦券商國泰證券。

伯鑫工具2021年營收8億999萬元，稅前盈餘1億5,550萬元，稅後純益1億2,461萬元，每股盈餘（EPS）7.55元；今年上半年營收4億5,195萬元，稅後純益8,302萬元，EPS5.03元。