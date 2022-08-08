李女打破玻璃門進入前男友住處，並往畫面左上角打算破門。（翻攝畫面）

李女拿出榔頭、菜刀等凶器到前男友家中理論。（翻攝畫面）

北市李姓女子不滿小她2歲的鍾姓男友分手後「勾勾纏」，在臉書上po文，曾一起去泡溫泉，影射雙方曾發生關係，本月4日上午10點多李女到鍾男住處理論，嚇得他將自己反鎖在房間內，李女右手拿鐵鎚、左手拿菜刀打算破門，所幸警方即時趕到，苦勸近半小時，才讓李女放下菜刀，訊後依恐嚇、侵入住宅等罪移送李女。

35歲鍾男與37歲李女因喜愛釣魚活動結識，近來改從事網路直播，販售茶葉營生，月前在臉書上貼文，指出兩人曾一起去泡溫泉，希望李女能回心轉意，卻被李女的朋友發現並轉知李女，未婚的李女覺得兩人私密被公開，不由得怒火中燒，多次到鍾男位在西昌街的住處找人，都被拒於門外。

李女案發當天，直接拿釣魚用的水桶，裡面放有鐵鎚、菜刀、剪刀及磨刀器等器具，直接上2樓將落地玻璃打破進入屋內，並將水桶放在客廳，拿出鐵鎚猛敲房門，嚇得鍾男躲在房間並拿電話報警，聲稱「有刀！」員警荷槍實彈派出大批警力，到場發現只是兩人感情糾紛，立即安撫李女的情緒。

李女情緒激動、力大無窮，鍾男走出房間時，不注意被李女打1拳，導致眼睛紅腫，鍾男因而提出恐嚇、侵入住宅、傷害、毀損告訴，警方依規定受理，並解送檢方複訊。