國民黨副發言人楊植斗7日在臉書揭露，台北科技大學臉書社團內，出現替民進黨台北市長參選人陳時中後援會造勢的工讀資訊，薪資為2小時600元，陳陣營否認後，楊今（8）日上午赴台北地檢署按鈴提告陳團隊賄選，還出示音檔為證。對此，陳時中競選團隊發言人莊瑞雄重申，沒有花錢去雇用臨時工，且團隊志工數將近1000位，不可能擺著這些人不用，感嘆此事令人匪夷所思。
陳時中預計13日在大直典華會館舉辦「讚中活動」造勢，楊植斗在台北科技大學臉書社團發現應徵工讀訊息，工作內容寫著幾乎沒事，只要聽致詞者講話、看影片，跟大家一起揮舞小旗子，偶爾拍拍手，消息傳出後雖被陳團隊否認，但楊和發出打工資訊的李小姐聯繫上，對方表示的確有此活動，但最後因故取消。
對此，陳時中上午赴貓空體驗農家樂時並未回應，莊瑞雄則強調，昨和競選總部、各後援會系統再次查證後，確定沒有花錢去雇用所謂的臨時工、工讀生，至於網路上到底是誰去發文，或是找人做些什麼事，以及此事是否真實存在，競選總部毫無所悉。
莊瑞雄說，競選總部成立到現在，光在社群通訊軟體上招募志工，就有將近1000位志同道合的人參與，每天都在煩惱如何訓練志工協助競選工作，不可能擺著這些人不用，花錢去僱用臨時工，這令人匪夷所思。
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