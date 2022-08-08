大陸近日發現動物可傳人的瑯琊病毒，可誘發致命性疾病，引發高度關注，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，根據26名確診瑯琊病毒的患者調查，主要會有8大症狀，包括發燒、疲勞、咳嗽、食慾不振、肌肉痠痛、噁心、頭痛、嘔吐，其中又以發燒百分之百會出現，若未來瑯琊病毒演變成具有人傳人的能力，能以發燒篩檢來進行初步判斷。

謝宗學昨（7）日於個人臉書粉專指出，與瑯琊病毒（Langya virus）屬近親的亨尼巴病毒屬立百病毒（Nipah virus），為副黏液病毒科，最可能的自然宿主是外觀長得有點像長鼻鼠的鼩鼱。

謝宗學表示，根據26名確診瑯琊病毒的患者調查，發現主要症狀為發燒（100%）、疲勞（54%）、咳嗽（50%）、食慾不振（50%)、肌肉痠痛（46%）、噁心（38%）、頭痛（35%）、嘔吐（35%），經抽血後發現，多數患者有白血球低下、血小板低下、肝功能異常和腎功能異常狀況，目前推測可能會誘發致死疾病，尚無人傳人的證據，但觀察的人數過少，需持續追蹤，才能判斷。

謝宗學說，與瑯琊病毒屬近親的立百病毒，致死率高達40%，但瑯琊病毒真正致死率仍是未知數，且致死率高的病毒傳染力通常不會太強，較難擴大成全球性的大流行。瑯琊病毒未來若演變成具有人傳人的能力，跟過去的SARS一樣，能以發燒篩檢來進行初步判斷，相較於無症狀患者眾多的新冠肺炎，較容易進行阻絕。

謝宗學認為，面對瑯琊病毒只需戒慎，不需要恐懼，現階段有了對抗SARS 和新冠肺炎的經驗，若瑯琊病毒來臨，相信我們也能從容應對。