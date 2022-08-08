五堅情昨晚舉辦演唱會慶功宴。（粘耿豪攝）

「五堅情」2場小巨蛋演唱會7日落幕，慶功受訪提及許久未公開現身的愷樂送花籃祝賀，引發外界關注，五堅情表示首日演出前就收到愷樂傳給他們每個人的加油簡訊，訊息大意是「她說她很好，謝謝大家關心」。此外，對於香港男團MIRROR日前在紅館開唱時大螢幕突然墜落，造成舞者重傷意外，事發時間離五堅情開唱很近，他們坦言此次演出前特別交代團隊特別著重舞台等硬體設備安全。

五堅情坦言各自家人特別關注香港演出不幸意外，邱鋒澤說：「（對MIRROR）擔心且心痛，表演者也不希望這件事發生，這次特別叮嚀樂手老師及舞者要注意安全，多一份小心，彩排時舞台上貼的（標示物）也多一點，盡量避免發生意外。」尾聲舞台上方撒下雪花造成舞台比較滑，五堅情昨晚與嘉賓八三夭同台時步伐稍有不穩，邱鋒澤坦言在台上演出時難免擔心害怕，「所以走得特別小心，每一步都不會急，還好，這2場上下感覺不太到（舞台震動）」。

五堅情下一站首度唱到國外，於10月14日在新加坡舉辦演唱會，邱鋒澤對於即將唱返家鄉新加坡非常興奮，成員們也表示：「我們會玩得特別瘋，節目內容也會有點不一樣，家人已經跟我說要幫他們留票。」也想順道帶團員們到處走走，品嚐在地美食。