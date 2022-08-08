每個人喜歡人的表現都不同，有些人會勇敢的主動出擊，而有些則說不出話顯得非常害羞！相信也有不少人哪怕平時是個性格活潑的人，但在心動對象面前也有緊張到結巴的經歷，這時就會特別羨慕面對欣賞對象依然能滔滔不絕的人了！來看看是以下哪３星座在某些關鍵時刻，能輕易掌控聊天氛圍特別會聊，或許那就是他們喜歡一個人時展現自己的表現。

水瓶座

水瓶座為了不讓氣氛尷尬會一直聊不停，但常前言不搭後語。(圖/翻攝自觸mii)

面對喜歡的人水瓶座其實不是不緊張，但是他們會逼著自己找話題聊天，因為不想讓場面有尷尬的機會！雖然水瓶能一直說個不停，不過事實上常常讓聊天節奏非常跳躍，或許當下連他們都不知道自己都在聊些什麼，不過他們確實能適度拿捏關係間的舒適感，讓對方覺得輕鬆自在。

天秤座

天秤座平時會默默觀察欣賞對象，一有機會就會好好展現自己。(圖/翻攝自觸mii)

天秤座喜歡一個人通常會默默暗戀在心裡，會因為對方成功偷偷開心，也會在對方受挫時適度給予關心，所以天秤性格也不是個被動不懂爭取的人！更多的是藉著相處中觀察，只要天秤一逮到機會與喜歡的對象交流，他們就會敢於展現自己滔滔不絕，很樂意和對方分享自己的所有喜悅。

巨蟹座

巨蟹座面對喜歡的人會樂於分享自己所有的事。(圖/翻攝自觸mii)

巨蟹座其實就是「藏不住喜歡」，正因為喜歡對方所以會想把所有好事、壞事和你分享！平時巨蟹對不感興趣的人，整個就是大反差毫無分享慾。所以當巨蟹對你大聊生活瑣事時，那就代表你在他們心中意義非凡。

或許很多人會羨慕以上３星座總能把握每一次交流機會，但是每個性格都有自己的魅力，除了會聊天以外，也可以靠其他行動來展現自己的優點，找到懂得欣賞自己的人。