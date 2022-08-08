U12世界盃少棒錦標賽中華隊獲季軍，市長盧秀燕為台灣小將喝釆。（中華棒協提供）

2022年第六屆U12世界盃棒球賽決賽，7日在台南亞太棒球園區開戰，中華隊於季軍賽迎戰多明尼加，終場以9比5擊敗對手勇奪銅牌！教育局長楊振昇說，中華隊共有3位教練、6位小將來自台中，由忠孝國小組訓而成，比賽進行到3局上多明尼加進攻時，因現場大雨不斷比賽暫停；傍晚復賽後局局串聯安打贏得勝利，市長盧秀燕於臉書分享這個好消息，讚揚台灣小將「藍波萬」。

楊振昇指出，市長盧秀燕近日雖因手術養傷，但仍堅守電視螢幕前持續關心U12少棒比賽，看到國家代表隊由來自台中市的教練率各地選手在賽場上充滿拚勁的好表現，她非常開心；希望大家給這群孩子最大的鼓勵及掌聲，也感謝教練的付出與選手辛勤的練習，讓台中共享榮耀。

楊振昇説，教育局這幾年積極推動「運動城市強棒計畫」，全面推廣學校三級棒球隊發展，培育基層棒球選手，也投入運動防護等資源，希望讓球隊都能全心準備比賽，獲得佳績；感謝努力栽培選手的學校師長、教練、家長及協助基層棒球發展的「台中市體育總會棒球委員會」長期耕耘與付出，讓台中市選手能在國內外賽場上揚名國際，為校、為市、為國爭光。

中市忠孝國小總教練賴朝榮強調，全隊於季軍戰的表現充滿韌性，局局都有得分，就算一開始就落後也不擔心選手狀況，相信一定能追回比分；賽前有提醒選手一定要設定喜歡的球全力攻擊，不斷提醒他們「要接棒」，讓前段中心棒次能串聯攻勢，也讓中華隊發揮打擊火力。