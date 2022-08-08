台中烏日一間透天凶宅流入法拍市場，2拍底價1593.5萬雖已是市價的8折但仍乏人問津，有房仲透露，原因是價差不夠大才導致流標，可能要壓到1300萬以下，成交機率才會增加。

該棟透天為屋齡27年的5層樓物件，地坪為23.4坪建坪則達107.9坪，法院資料記載，建物現況無人居住，屋內雜物陳列且屋內已無電力，拍定後點交，此外，另據附近店家稱，建物曾發生燒炭自殺之情事，但根據臺中市警察局烏日分局建制系統內無上開紀錄，經函詢臺中市政府消防局亦無受理報案紀錄，投標人應自行評估、查證。

資料顯示，該物價第一拍的底價為1991.7萬，但最終流標，第二拍降至1593.5萬還是乏人問津。ETtoday報導，台灣法拍屋行銷經理林開泰分析，該物件已經是市價8折，但考量到凶宅不能貸款，且價差空間不大，才會流標，推估要到下一拍，底價壓在1300萬元以下，與市價有相當差距，才會有人出手。

儘管相關紀錄上該物價並沒有凶宅的資料，但當地人都知道這間透天有過意外，仲介倪祥益強調，該物件的正常行情已經來到2千萬左右，主要是位在烏日熱鬧的中華路上，1樓也可以當作店面使用。