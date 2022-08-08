台股加權指數8日開低在14,931.05點，權王台積電（2330）開低在510元，權值股聯電（2303）、鴻海（2317）、貨櫃三船及金控雙雄早盤股價紛紛拉回，網通股逆勢上揚，成為早盤相對強勢的族群，台股加權指數跌幅擴大，大跌近百點。

就業報告超優重燃9月升息三碼的預期，衝擊特斯拉等近來反彈的科技股，那斯達克指數、費城半導體指數5日雙雙收低。

道瓊工業平均指數8月5日終場上漲0.23％（76.65點）、收32,803.47點；周K線下跌0.13％。

那斯達克指數下跌0.5％（63.03點）、收12,657.55點；周週K線上漲2.15％。

費城半導體指數下跌0.91％（28.01點）、收3,053.39點；周K線上漲2.91％。

元富投顧指出，從籌碼面來看，台股融資餘額續減，籌碼已大幅換手，台股仍有表現機會，區間以14,800～15,200點來看待。

從技術面來觀察，台股月線上揚，支撐力道轉強，只要月線14,600點尚未跌破，個股仍有輪漲的機會，呈區間整理格局。

以中小型股為主的櫃買指數在月線附近上下震盪，可望在50之下黃金交叉往上走，觀察櫃買指數是否能率先止穩反彈，區間以179～186來看待。

美元指數自109高檔回落，在105附近獲得支撐，短線在104～107區間整理，未來動向要持續觀察。

觀察外資何時回頭買超台股、台積電500元關卡是否守住、成交量維持2,500億元，作為盤勢強弱參考。

短線關注站在均線以上且外資買超個股，有樺漢、昇陽半導體、元太、建漢、藥華藥。